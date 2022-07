Britt is te gast om te vertellen over haar nieuwe paardenfilm. Ze vertelt over de filmpaarden die een spannende scène moesten ‘spelen’ over een brand. Renze vraagt of haar eigen paard George, die ze jaren geleden kreeg van John de Mol, zulke spannende scènes ook zou kunnen doen.

“Nee, George die denkt alleen maar aan dekken op dit moment. Het is een dekhengst en hij zit in het dekseizoen. Elk object is nu een potentieel dekobject voor hem”, legt Britt lachend uit.

Renze reageert: “Die moet je nu dus niet lastig vallen met een film. Goed om te weten. Hoe lang duurt zo'n dekseizoen eigenlijk?” Britt antwoordt: “Van februari tot augustus, en dan dekken ze om de dag. Lekker de druk eraf.”

Renze vindt dat een behoorlijk lange periode: “En dan heb je verder niks aan dat paard?” Britt reageert gevat: “O, jawel! Want jij kan toch ook dekken en werken tegelijk?” Vanuit het publiek klinkt gelach. Renze weet duidelijk niet wat hij moet zeggen.

Verlegen antwoordt hij: “Niet tegelijk, Britt.” Britt: “Nee, hij ook niet tegelijk. Maar hij kan het wel combineren op een dag. George zit wel gewoon in de film hoor, maar hij heeft dus ook collega's.” Renze is nog steeds verward: “Oké, goed om te weten. Ik ben nog even aan het verwerken wat je net hebt gezegd.”

Kijkers laten op Twitter massaal weten in een deuk te liggen om de opmerking van Britt. Ze kan op veel lof rekenen. Ze noemen haar hilarisch, authentiek en recht voor z'n raap.

Is zn dekseizoen..#renze jij kan toch ook dekken en werken?

🤣🤣🤣🤣 — Okkie Verstappen (@OKatert) 13 juli 2022

Britt: jij kan toch ook dekken als je aan het werk bent?



Gotta love @Brittjje#Renze — Corné van Opstal (@creno1) 12 juli 2022

#renze. Britt tot Renze: Je kunt toch ook dekken en werken tegelijk! #hilarious Recht voor z’n raap! — Henry Mulder (@HenryMulder53) 12 juli 2022

Zoek je authentiek op in ‘t woordenboek dan staat er Britt Dekker. 😘 #Renze — Antoine (@AntoineBongers) 12 juli 2022

Wat is Britt toch een leuke vrouw, haar onbevangenheid en enthousiasme, I love it❤️#Renze — Marieke1968🇳🇱 (@MariekeH1968) 12 juli 2022

Bron: RTL, Twitter