Britt Dekker en Angela de Jong gaan de discussie aan: “Waarom haat jij mij?”

Britt Dekker schoof eigenlijk bij de talkshow aan om te praten over haar carrière in de paardensport, maar het gesprek kreeg al snel een andere wending. Presentator Renze Klamer vroeg aan Dekker of ze net zo zenuwachtig voor het NK Dressuur was als voor een gesprek met De Jong.

Discussie tussen Britt Dekker en Angela de Jong

Het begon nog met een grapje vanuit Dekkers kant, “Ik had twee dagen echt buikpijn van de zenuwen voor die proeven en toen dacht ik: yes, nu heb ik even geen NK meer, alles is achter de rug en toen zag ik Angela. Toen dacht ik: die heb ik nog nooit ontmoet en die haat mij zó erg, toen kreeg ik al die buikpijn weer terug.”

Bij De Jong schoot het woord ‘haat’ echter in het verkeerde keelgat. Volgens haar is er namelijk nooit sprake geweest van haat: “Ik schrijf wel eens een kritische column over iemand.” Aan iedereen die daar haat uit haalt, gaf ze het advies om de columns beter te lezen.

Nooit gebruikt

“Dit is wel weer de televisiewereld in optima forma, hè? Als je één kritische column schrijft, dan is het altijd gelijk dat je ze haat of zo,” aldus De Jong “Je schrijft een column over een programma of over een persoon die op televisie is. Die kan de ene keer wat geloofwaardiger overkomen dan de andere keer. Dat benoem ik wel. Maar haat? Ik geloof niet dat ik dat woord ooit gebruikt heb in mijn column.”

Terwijl de twee flink discussieerden, probeerde side kick Valerio Zeno de sfeer nog luchtig te houden. Ook hij kan vaker op kritiek rekenen vanuit Angela de Jong en grapte door wijselijk zijn mond te houden: “Ik ga even wat drinken, haha.”

Bron: RTL