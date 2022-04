Britt Dekker kreeg relatie met 11 jaar oudere regisseur: “Toen kon het”

Hoewel de twee nog steeds samen zijn, vraagt Britt zich in de nieuwste editie van het tijdschrift &C af of dit anno 2022 wel had gekund.

Britt Dekker over relatie

“Toen kon het”, zegt Britt erover. “In het licht met al die schandalen van nu denk je: oei.”

Niet alleen is hij ouder en had hij destijds een machtspositie, maar ook de manier waarop de relatie begon is tegenwoordig twijfelachtig te noemen, beseft Britt zich. Maar toen voelde dat niet zo.

Bij hem slapen

Max liet Britt namelijk regelmatig bij hem slapen, omdat dat voor werk makkelijker zou zijn. “Ik was altijd te laat en hij woonde in Amsterdam, dus op een gegeven moment sliep ik steeds bij hem”, legt Britt uit.

Van verliefdheid was toen absoluut nog geen sprake: “Ik vond hem een zeikerd met z’n op tijd komen en hij vond mij een zeur, omdat ik altijd te laat kwam. We waren ver van elkaar verwijderd.”

Verliefd

Pas later werden ze wél verliefd: “Op een gegeven moment hadden we veel lol samen en qua humor lagen we op één lijn.” Nu is Max haar steun en toeverlaat: “Hij is iemand die heel goed kan aanvoelen wat ik nodig heb.”

Bron: &C