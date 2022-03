Britt Dekker neemt afscheid van haar paard: “We konden niks meer voor je betekenen”

Op Instagram deelt ze een video met bijzondere momenten met haar Vito.

Britt Dekker en Vito

Sinds 2017 was Britt de trotste eigenaar van Vito, maar helaas kampte het beest al jaren met blessureleed. In 2019 ging hij dan ook met vervroegd pensioen omdat hij slijmbeursontsteking bleek te hebben.

In de post op social media schrijft Britt dat ze niets meer voor hem konden doen en bedankt ze haar ‘koning Vito’. Ze schrijft: “Never forget you, grote knuffelbeer en alle momenten die je gegeven hebt zal ik nooit vergeten. Ik had gehoopt er nog veel meer te kunnen maken samen, maar helaas mocht het niet zo zijn.”

Steun

Een hoop BN’ers reageren op de post met hartjes en emoji’s met tranen. Zo laat Wendy van Dijk weten dat ze aan Britt en ‘haar lieve Vito’ denkt en en schrijft Samantha Steenwijk: “Wat vreselijk triest lieve Britt. Ik denk aan je.” Anderen schrijven hoe mooi ze het filmpje van Britt en Vito samen vinden.

