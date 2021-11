Britt Dekker over coronadiscussie in ‘HLF8': “Triest om met een aantal leken interessant te gaan doen”

Aan tafel bij Johnny de Mol zaten Bolland & Bolland, Klaas van Kruistum, basisschooldirecteur Frank Koelen en Britt Dekker. Wanneer Johnny zijn tafelgasten vraagt of er iemand een rigoureus idee heeft om de coronacrisis op te lossen, voelt Britt de noodzaak om hier wat van te zeggen.

Britt Dekker grijpt in

“Nou we zitten niet met virologen aan tafel dus het is een beetje moeilijk om dit aan leken te vragen”, zegt Britt. Rob Bolland laat weten dat hij het juist goed vindt om het niet aan virologen te vragen maar aan mensen uit de maatschappij. Britt antwoordt hier op: “Ik vind het altijd triest om met allemaal leken interessant te gaan doen.” Voor deze rake opmerking ontvangt Britt veel lof van kijkers op Twitter.

Moeder in de zorg

Britts moeder Anja werkt in de zorg op de intensive care. Zij maakt van dichtbij mee hoe het er nu aan toe gaat, en dat is volgens Britt schrijnend. Ze vertelt: “We hebben het nu allemaal over 2G en 3G, maar waarom schalen we de zorg niet op zodat we het ieder jaar aankunnen?”

Personeel behouden

Volgens Britt heeft haar moeder veel collega’s die positief testen op corona en daardoor niet kunnen werken of die zelf ander werk gaan zoeken, omdat ze het werk in de zorg niet meer zien zitten. Ze vindt dat er veel meer aan gedaan moet worden om goede mensen in de zorg te behouden.

Reacties

Ook vindt ze het niet kunnen dat de bonussen voor het zorgpersoneel naar beneden gaan: “Ze zouden een bonus van € 1000 krijgen, dat is voor mijn moeder heel veel geld. Dat wordt nu ineens maar € 375. Dan denk ik: kom op, zorg gewoon goed voor je zorgpersoneel. Wees meer dankbaar.” Ook voor dit statement krijgt Britt veel bijval van kijkers.

In HLF8 vraagt Johnny de Mol aan zijn gasten (Bolland & Bolland, Klaas van Kruistum, Britt, een schoolhoofd) naar mogelijke oplossingen voor het corona-vraagstuk. @Brittjje : 'Ik vind het altijd nogal triest om met een aantal leken een beetje interessant te gaan zitten doen". ❤️ — Janine Abbring (@JanineAbbring) 18 november 2021

O heerlijk dit....britt grijpt in 🤣🤣🤣🤣#HLF8 — eagon kortenschijl (@xxxeagon) 18 november 2021

En Britt Dekker schoffelt even het corona beleid onderuit. Vertelt uit eigen ervaring hoeveel er afgehaald is in de zorg en hoe er omgegaan is met zorgpersoneel. Love her. #hlf8 — Dr. Drake Ramoray (@spankysaurus) 18 november 2021

Britt heeft het terecht over het allang moeten opschalen van de zorg. En dan, zoals verwacht schakelt de miljardairszoon snel door. Bah. #hlf8 — ⚓️ Kapitein Gen (@GenNL11) 18 november 2021

Britt Dekker over modeflater: ‘’Ik zag eruit als een clown’’

Bron: HLF8, Twitter.