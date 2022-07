Britt Dekker steelt harten met bijzonder gebaar

Wie snel kijkt naar de video op de Facebookpagina van Britt Dekker denkt dat-ie een kloon van de blonde presentatrice ziet. In de video is Britt Dekker op haar paard George te zien, met naast haar een iets kleiner wit paard met een blond meisje erop. Haast identiek.

Mooi gebaar van Britt Dekker

Wie dat meisje is, wordt duidelijk in het lieve bericht dat Britt bij de video plaatst. “Via-via kreeg ik een berichtje of Sterre een keertje langs mocht komen”, schrijft ze. “Haar vader is kortgeleden onverwacht overleden, terwijl Sterre pas zeven jaar oud is. Mijn vader is ook niet zo lang geleden overleden, dus ik weet hoe vreselijk het is.”

Als troost en ter afleiding besloot Britt om Sterre én haar pony Coco een topdag te bezorgen. Ze gingen samen rijden en dat was niet alleen gezellig, maar zag er ook nog eens prachtig uit. “Inmiddels zijn George en Coco zo dol op elkaar dat we nu samen een show gaan geven op Horse Event dit jaar!”, schrijft Britt. Dat zal de 7-jarige Sterre vast nooit vergeten.

Lieve reacties

In de video krijgen Britts volgers een voorproefje van de pas de deux. “Dit is toch de schattigste video ooit?” tikt Britt. De reacties onder de post beamen dat. “Ik zit met tranen in mijn ogen achter de laptop! Wat ben je toch een ontzettend grote topper!” reageert iemand. “Het zal het verdriet niet minder maken maar op de mooie momenten kun je wel weer opladen”, besluit een ander.

Bron: Facebook.