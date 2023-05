Broer André Hazes deelt in debuutsingle heftige sneer uit aan Rachel

In het nummer Mijn broertje blikt Joop Hazes terug op het leven van zijn bekende broer, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed.

Broer van André Hazes zingt

In het nummer zingt Joop over zijn jeugd. ‘Mijn familie zei mij niets, alleen mijn broertje. Die bleef achter, en dat deed me toch wel pijn. Hij was een hele doodgewone jongen. Hij hield van lachen en van het leven.’ Ook noemt Joop André ‘een echte volksheld’.

‘Hij werd leeggetrokken’

Verderop in het lied heeft hij het over Rachel, de vrouw van André. ‘Elke vrouw die wilde met hem trouwen. Hij had geld en aanzien, en was vaak op tv. Maar zijn laatste jaren moest hij dat berouwen. Hij werd leeggetrokken, daar zat zij niet mee’, zingt Joop.

Ook laat hij de problemen rondom de erfenis niet onbesproken. ‘En nu hij er niet meer is, komt de ellende. Zijn ex vecht met zijn kinderen om het geld’, klinkt het. Onlangs was er inderdaad een publieke rechtszaak waarin Rachel en haar kinderen, Roxeanne en André, ruzieden over de erfenis van de overleden volkszanger.

Niet bedoeld voor publiek

Het nummer was naar verluidt niet per se bedoeld voor het grote publiek. Joop zou het vooral hebben willen uitbrengen voor zijn kinderen, zodat zij hem nog kunnen horen als hij er later niet meer is. Inmiddels is het nummer in drie dagen al bijna 100.000 keer beluisterd op YouTube.

Voor zover bekend is er door zowel Rachel als de kinderen (nog) niet publiekelijk gereageerd op de inhoud van de single.

