Broer van Georgina Verbaan trouwt nóg een keer met zijn Priscilla

Het koppel trouwde al eerder in september 2020.

Perfecte dag

Destijds deelde Georgina ook al vrolijke kiekjes van de bruiloft. “Gisteren is mijn broertje getrouwd met zijn Priscilla. Het was een perfecte dag. Alles warm en mooi en lief. Ik ben vreselijk trots en blij”, schreef de actrice. “Volgend jaar klapperen alsnog de castagnetten. Let maar op.”

Nog een keer getrouwd

Zo’n 1,5 jaar later is het eindelijk de tijd om die castagnetten te laten klapperen. Oswin en Priscilla trouwden in coronatijd en het lijkt erop dat ze hun bruiloft nu dunnetjes over doen zonder maatregelen. “Mijn broertje trouwde zijn Priscilla en het was prachtig”, schrijft Georgina bij een reeks foto’s. En natuurlijk vloeiden er ook een hoop tranen, voegt ze in de hashtags toe.

Bron: Instagram