Bruce Willis (67) lijdt aan een vorm van dementie

FTD is een vorm van dementie waar voornamelijk mensen tussen de veertig en zestig jaar mee te maken krijgen. De levensverwachting voor iemand met FTD is volgens Alzheimer Nederland gemiddeld zes tot acht jaar na de diagnose.

Aandacht voor de ziekte

“Helaas zijn communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee Bruce wordt geconfronteerd. Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben”, schrijft zijn familie.

Met het naar buiten brengen van de diagnose wil de familie meer aandacht vragen voor de ziekte. Momenteel zijn er nog geen behandelingen tegen FTD. “We weten zeker dat Bruce, als hij het nog had gekund, hiervoor wereldwijde aandacht zou vragen en verbondenheid zou willen tonen met mensen die ook met deze slopende ziekte te maken hebben”, vervolgt zijn familie.

Ontroerd door liefde

“We zijn ontroerd door de liefde die jullie allemaal hebben getoond voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd”, schrijft de familie tot slot in de verklaring. “Jullie voortdurende medeleven, begrip en respect zorgen ervoor dat we Bruce kunnen helpen een zo goed mogelijk leven te leiden.”

Carrière Bruce Willis

Bruce Willis was in zijn carrière te zien in meer dan zeventig films. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die Hard-films. Hij won in 1987 een Golden Globe en een Emmy voor zijn rol in de televisieserie Moonlighting. Assassin, de laatste film waaraan hij meewerkte, is dit jaar te zien.

Bron: Verklaring familie Bruce Willis