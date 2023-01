Buren maken twee jaar na Mr. Frank Vissers uitspraak nog steeds ruzie

Wat blijkt? Ze liggen nog steeds met elkaar in de clinch.

Ruzie over honden en pony Pedro

Een pony in de tuin van een rijtjeshuis: de aflevering die zich afspeelde in het Friese dorp Kollumerpomp zullen we niet snel vergeten. Bijna twee jaar geleden vertelden Marijke en Andrew in Mr. Frank Visser doet uitspraak dat ze overlast hadden van hun buren Monique en Andy. Ze werden gek van hun blaffende honden, poezen, hanen en van pony Pedro.

Mr. Frank Visser greep in en stelde dat Monique met een deskundige moest werken aan haar leiderschap over de honden. Pony Pedro moest zelfs binnen drie maanden een nieuwe eigenaar krijgen. Een ingrijpende beslissing.

Woordenwisseling

Volgens Marijke gaat het iets beter nu Pedro een nieuw baasje heeft, maar de ‘leiderschapscursus’ van Monique heeft weinig zoden aan de dijk gezet. “Er zijn nog steeds drie honden aan het blaffen”, zegt Marijke.

Toen zij en Andrew besmet raakten met corona en thuis moesten uitzieken, ontstond er wederom een woordenwisseling. “Op dag drie heb ik fatsoenlijk gevraagd of ze even een keer die honden vóór het huis kon doen”, vertelt Marijke. Daarop zou Monique haar hebben uitgescholden voor zeikwijf en ‘rare dansjes’ hebben gedaan met de honden in de achtertuin. “Toen kwamen er nare woorden uit. Ik heb haar onder andere voor k*nkerwijf uitgemaakt. Dat is zeker niet netjes”, zegt Marijke eerlijk.

Reacties

Monique en Andy wilden niet meewerken aan de ‘hoe is het nu met’-aflevering. “Dat begrijp ik wel een klein beetje, want het was voor hen een pittige uitspraak”, zegt Viktor. “We hebben ons best gedaan.”

Je bent toch niet goed in je bovenkamer als je een pony in een schuurtje midden in een doorsnee woonwijk houdt 🤣 #mrfrankvisser — Frank Mouthaan (@Dunne076) 12 januari 2023

Alle begrip voor wanhoop, woede en machteloosheid. Maar als gevolg daarvan iemand uitschelden met het ‘k-woord’ en daar dan geen spijt van hebben… Núl begrip en respect daarvoor #mrfrankvisser — Ilona Oerlemans (@IlonAjax) 12 januari 2023

Eindelijk horen we hoe het met pony Pedro is afgelopen! #mrfrankvisser — Flipje Fluitketelaar (@flipjefluit) 12 januari 2023

Leuk om te zien hoe @ViktorBr toch altijd wat humor in de zaak weet te gooien #mrfrankvisser #hoeishetnumet — Veerle (@Veertje87) 12 januari 2023

Bron: SBS6