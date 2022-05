Burenruzie in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ eindigt met happy end

Jack en Heleen maken al bijna veertig jaar gebruik van het stuk grond van buurman Egon. “We houden het altijd netjes schoon, dan hebben we toch wel het recht om het als eerste te kopen”, vindt het koppel. Egon denkt daar echter anders over. Hij vindt dat hij de grond mag verkopen aan wie hij wil. Dat hij het niet aan Jack en Heleen wil verkopen, is volgens hem hun eigen schuld.

Dreigen met rechtszaak

“Het is puur eenrichtingsverkeer, gebruiken en misbruiken van wat niet van hun is. Dat is jarenlang zo doorgegaan”, zegt Egon, die woont en werkt in Italië. “Als die mensen echt geïnteresseerd waren in het stuk grond, hadden ze me op een normale manier moeten benaderen.” Jack zou namelijk telefonisch hebben gedreigd met een rechtszaak.

Uitspraak van Mr. Frank Visser

De uitspraak van Mr. Frank Visser is duidelijk, Egon mag zelf weten aan wie hij de grond verkoopt. Hoewel Jack en Heleen er al jaren gebruik van maken, betekent dat niet dat zij automatisch de eerste recht van koop krijgen. Dat moet expliciet worden verleend en dat is niet gebeurd.

Tweede kans

Binnen vier weken moeten Jack en Heleen hun spullen van het land verwijderen. Doen ze dat niet? Dan krijgen ze een boete van 100 euro per dag met een maximum van 10.000 euro. Toch geeft Egon zijn buren nog een tweede kans. Omdat hij vindt dat ze sterke argumenten hebben, wil hij ze toch een bod laten doen.

Reacties

Kijkers zijn het eens met de uitspraak van Mr. Frank Visser en vinden dat buurman Egon in zijn recht staat.

Fantastische uitspraak van Mr. Frank Visser.

Wat een profiteurs. En nu schoonvegen!#mrfrankvisser #frankvisser #meesterfrankvisser #frankvisserdoetuitspraak — Ran Marwin 🇺🇦 Meninghebber des Vaderlands (@RanMarwin) 5 mei 2022

Goeie uitspraak! #mrfrankvisser — Ryanne ter Locht (@arnhemsryantje) 5 mei 2022

Lekker je eigen zooi op andermans grond gooien en boos worden dat hij er wat van zegt #mrfrankvisser — Do (@harryxgucciii) 5 mei 2022

Dus je flikkert je rotzooi op de grond van de buren terwijl je zelf genoeg land hebt om een camping te starten #mrfrankvisser — Lightning Loopback ∆ LIFAD (@iGRRD70) 5 mei 2022

De tandarts heeft gelijk. #mrfrankvisser — namfoh (@namfoh) 5 mei 2022

Dus, de grondeigenaar wilt een stukje grond verkopen. Maar 2 random mensen zijn het er niet mee eens aan wie. #mrfrankvisser — Erik (@Mel0ntwist85) 5 mei 2022

Wij vinden dat wij recht hebben op dit stuk grond.....

Tja.. je had van mij ook de boom in gekund....#mrfrankvisser pic.twitter.com/JDasYwkNDT — Rebecca( רִבְקָה ) (@mommyrebec) 5 mei 2022

Bron: SBS6