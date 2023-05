Burenruzie in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ loopt bijna uit op vechtpartij: “Ik sla al je tanden eruit”

Presentator Viktor Brand moet zelfs tussen de twee vrouwen springen om fysiek geweld te voorkomen.

Vermeend geluidsoverlast

De oorzaak van de verhitte situatie tussen de twee buren? Ivy beweert geluidsoverlast te ervaren van haar bovenbuurvrouw Radha en diens partner. Volgens Ivy klust het stel elke dag in huis, soms tot drie uur ‘s nachts, en wordt er veel geschoven met stoelen. De constante stroom aan geluiden stopt volgens haar nooit. En dat is vreemd volgens Radha, want ze is naar eigen zeggen nauwelijks thuis.

Agressieve confrontatie

Als de twee vrouwen buiten tegenover elkaar komen te staan, loopt de situatie helemaal uit de hand. Radha wil niet horen wat Ivy te zeggen heeft, waarna Ivy haar zelfbeheersing verliest. “Ik sla al je tanden uit je bek”, schreeuwt ze naar haar bovenbuurvrouw, waarna Victor tussenbeide moet springen.

En dat is niet het enige. Ivy vertelt dat ze onlangs ook al bijna uithaalde naar Radha. “Ik heb haar laatst gezien. Ik wilde haar echt aanvallen.” Radha is helemaal klaar met de houding van haar onderbuurvrouw en noemt haar ‘niet goed wijs’. “Je bent ziek in je kop”, schreeuwt ze, vervolgd door: “Raak me aan, dan ga je zien. Ik ben jou helemaal zat nu.”

Het oordeel

Mr. Frank Visser is deze aflevering zelf afwezig om een oordeel te vellen. Zijn vaste vervanger Bart Beuving springt voor hem in. Terwijl de vrouwen uit elkaar moeten worden gehouden oordeelt hij dat er geen verband is tussen de geluidsoverlast en Radha’s woning.

“Duidelijk is geworden dat het appartementenblok zeer gehorig is”, zegt hij. “De vraag of dit gebrek als geluidsoverlast bestempeld moet worden, waar de verhuurder verantwoording voor draagt, die ligt niet aan mij voor.”

Ook berispt hij Ivy voor haar gedrag. “Het is verboden en strafbaar gedrag dat u vertoont. Ook is het in strijd met de huurovereenkomst. U heeft in feite een onschuldige vrouw bedreigd, beledigd en het leven moeilijk gemaakt. Het is zaak dat u daarmee stopt.” Ivy biedt uiteindelijk haar excuses aan.

Per keer dat ze zich toch nog schuldig zal maken aan haar opvliegende gedrag riskeert ze een boete van vijftig euro, met een maximum van vijfduizend euro. Over de gehorigheid van het pand wordt contact opgenomen met de verhuurder.

