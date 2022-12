Burenruzie uit ‘Mr. Frank Visser’ komt na 20 jaar ten einde

De buren hadden al sinds 2003 (!) bonje.

Van treiterijen tot (dieren)mishandeling

Wie herinnert zich de ruzie tussen Tineke en Frans en hun buurman Peter nog? Het was ‘de hel op aarde’ volgens Tineke. In 2020 constateerde Mr. Frank Visser dat er al jaren sprake is van treiterijen, ernstige geluidsoverlast, vernieling en (dieren)mishandeling. Zo sloot Peter de kat van zijn buren op in een vuilcontainer, waarna het dier drie dagen spoorloos was. Mr. Frank Visser legde destijds beide partijen een contactverbod op.

Poging tot doodslag

In april is de burenruzie compleet geëscaleerd. Tineke werd door haar buurman van achteren aangevallen toen ze in de rij stond te wachten voor de kassa van de Dekamarkt in Haarlem. Uit het niets haalde Peter een hamer uit zijn Albert Heijn-tas tevoorschijn en sloeg hij vol op het hoofd van Tineke. Daarna is de buurman aangehouden en kwam hij vast te zitten op verdenking van doodslag.

Niet terug in woning

Peter zit sindsdien vast, maar lijkt op korte termijn vrij te komen. Gelukkig hebben Tineke en Frans niks te vrezen: het Gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag besloten dat Peter niet terug zijn woning in mag. Daarmee lijkt de burenruzie na twintig jaar eindelijk beëindigd.

Bron: AD