Jouke is een van de vijf boeren die meedoet aan het nieuwste seizoen van Boer zoekt vrouw. Tijdens deze boerendatingshow gaan de boeren eerst op een speeddate en een gewone date, en vervolgens mogen drie vrouwen een paar dagen bij de boeren op de boerderij komen logeren.

Nieuwe liefde van boer Jouke spotten

Inmiddels zijn de opnames van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw al afgelopen, maar nog lang niet alle afleveringen zijn al uitgezonden. Om nog niks te verklappen over het verdere verloop van het programma, moet Jouke heel voorzichtig doen. Niemand mag natuurlijk de mogelijke nieuwe liefde van boer Jouke zien.

Afschermen

Niks voor Jouke, dat geheimzinnige gedoe. Om ervoor te zorgen dat hij thuis wel gewoon zijn eigen ding kan doen, heeft de boer uit Witmarsum zijn boerderij afgeschermd voor de buitenwereld. Hij heeft alle ramen afgeplakt en een hekwerk bekleed met donker kuilplastic om zijn tuin gezet. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Heeft boer Jouke een relatie?

Er kijken elke week gemiddeld 3,5 miljoen mensen naar Boer zoekt vrouw, dus heel gek is deze actie niet. Dat neemt niet weg dat iedereen hartstikke benieuwd is of Jouke inmiddels een relatie heeft met Lotte, Karlijn of Marion. Dit moet nog geheim blijven tot de laatste aflevering op televisie. Nog even geduld dus...

