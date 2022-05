‘BZV’-boer Rob brengt eigen muziek uit: “Wendy heeft me geïnspireerd”

In een interview met De telegraaf vertelt Rob dat hij al sinds zijn zevende met muziek bezig is. De laatste tijd heeft hij zijn liefde voor muziek weer opgepakt en wat hem betreft is het hoog tijd om zijn eigen geschreven nummers uit te brengen.

Wendy als inspiratie

Afgelopen winter heeft de boer een album gemaakt en dat is nu te luisteren op Spotify. Rob vindt het lastig zijn muziekstijl uit te leggen. “Rock ’n roll en een beetje kampvuurmuziek, country”, probeert hij. “Wendy heeft mij zeker geïnspireerd, maar het komt ook uit mijzelf.”

Verder is de aanleiding van het album een reis naar Kenya die hij in 2019 heeft gemaakt. Daar heeft hij ook een aantal nummers geschreven.

Muziekdroom van boer Rob

Eerder gaf Rob al op de website van Boer zoekt vrouw aan dat hij nog lang muziek zal blijven maken. “Maar de kans dat je als zanger echt doorbreekt is heel klein”, zegt hij. “Daarom ben ik altijd realistisch gebleven. Ik ga voor mijn kersenteelt, maar muziek blijft mijn passie. Ik heb veel eigen nummers op Spotify staan en er komt nog een album van mij aan. Dus ik heb het wel altijd heel professioneel aangepakt en ik kan zeggen dat ik echt mijn droom achterna ben gegaan.”

Boer zoekt vrouw-avontuur

Hoewel het avontuur met Wendy niet zo goed is afgelopen, kijkt Rob met een goed gevoel terug op zijn deelname aan Boer zoekt vrouw. “Ik heb er veel van geleerd. Je leert ook jezelf kennen en vooral je valkuilen.”

Aan het advies don’t jump on the other heeft hij veel gehad, maar toch vond hij het lastig om niet te veel zijn liefde te uiten aan Wendy. “Als ik zo graag richting die ander wil dan komt dat bij die ander soms wel too much over. Je moet het zelfvertrouwen hebben en denken: je bent goed zoals je bent. Dat is een beetje mijn valkuil geweest.”

Benieuwd naar de muziek van boer Rob? Je kunt zijn nummers beluisteren via deze link van Spotify. Je kunt ook zelf zoeken op zijn artiestennaam RJ69.

Praat mee over BZV: dit keer verklappen Esther Zonneveld en Matthijs Albes hoe de beeldschone ex van boer Rob eruitziet

Bron: De telegraaf