‘BZV’-kijkers smullen van dít moment tussen boer Evert en Maud

Alle vijf de boeren zijn op citytrip met hun nieuwe liefde. Boer Hans en Annette genieten van elkaar in het Ierse Clifden, Janine en Sander zijn ingecheckt in Lissabon, Jouke en Karlijn ontdekken Kopenhagen, Rob en Wendy beleven een leuke tijd in het Franse Reims en boer Evert en Maud leren elkaar beter kennen in Split.

Romantiek bloeit op bij boer Evert en Maud

Ook al is het weer in Split niet al te best (lees: harde wind, onweer én regen), Evert en Maud genieten volop van hun tijd samen. Ze ontdekken de ruige natuur en leren elkaar steeds een beetje beter kennen. Bij de watervallen zie je de twee tortelduifjes zelfs (een tikkeltje ongemakkelijk) zoenen. En aan het einde van de aflevering zegt Evert zelfs dat hij al van haar houdt. Zoet!

Romantische film

Kijkers zwijmelen helemaal weg. In eerste instantie was iedereen redelijk sceptisch over Maud, maar nu zijn Evert en Maud duidelijk favoriet. Vooral het romantische moment bij de watervallen is hét onderwerp van de aflevering. ‘Evert en Maud in de regen, zoenend bij een waterval. Het lijkt wel een film, mensen’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Maud verstaat de kunst van heel goed luisteren, met respect om te gaan met deze fantastisch lieve Evert. En kijk eens wat er gebeurt? Ze weet ’m gewoon stukje bij beetje te openen. Wat prachtig mooi om te zien. Wat een kwetsbaarheid! Ge-wel-dig.’ Een aantal kijkers vraagt zelfs of er geen realitysoap kan komen over Evert en Maud. Zo leuk vinden ze de avonturen van het verliefde stel.

Tussen de citytrip en de reünie zit 4,5 maand. Kijkers twijfelen niet over de toekomst van Evert en Maud, maar of de twee nog samen zijn zie je volgende week in de laatste aflevering van Boer zoekt vrouw.

Evert en Maud in de regen, zoenend bij een waterval. HET LIJKT WEL EEN FILM MENSEN 😍 #bzv #boerzoektvrouw — Lianne van Veen (@Liedje87) 8 mei 2022

Evert en Maud zoenend bij de waterval heeft best veel weg van Tarzan en Jane zoenend bij een waterval aan het eind van zo’n zwartwit film.

Te meer ook daar Evert “dingen doet die spannend zijn, en Maud daar dan maar weer achteraan loopt”.#boerzoektvrouw #bzv — syrtaki_knopas (@syrtaki_knopas) 8 mei 2022

Kijk Evert & Maud elkaar kussen bij de waterval. 😍



Een soort blue lagoon van de lage landen. #bzv #boerzoektvrouw — Kwit77 (@kwit77) 8 mei 2022

Wow wat boffen Evert en Maud met hun reis.

Prachtig deze ruige natuur!!🥰



En ze zijn zó leuk samen! Zo verliefd!!❤️#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/SzZz3XfMPg — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 8 mei 2022

Maud en Evert die elkaar doorweekt van de regen zoenen bij de waterval…



Vergeet alles wat ik ooit zei, de romantiek is niet dood. #boerzoektvrouw #bzv — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 8 mei 2022

Helemaal verzopen van de regen samen voor een waterval staan neusvrijen en kussen. Dit ís romantiek hoor. #boerzoektvrouw #bzv #maud #evert — niec (@nniieecc) 8 mei 2022

Maud verstaat de kunst van heeel goed luisteren, met respect om te gaan met deze fantastisch lieve Evert. En kijk eens wat er gebeurt? Ze weet m gewoon stukje bij beetje te openen. Wat prachtig mooi om te zien. Wat een kwetsbaarheid!!!! Ge-wel-dig.❤️ #bzv #boerzoektvrouw — Maarten van Love Update (@MaartenLove) 8 mei 2022

Whoa Evert zegt gewoon IK HOU VAN JOU tegen Maud ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #bzv #boerzoektvrouw — Claudia (@_cloudy_a) 8 mei 2022

Evert is een mooi mens. En hij houdt van Maud 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 hij zegt het “gewoon”.. held! #bzv #boerzoektvrouw — BZV_tweets (@BZV_tweets) 8 mei 2022

Ohhhhhh Maud en Evert...ze mijmeren op een bankje in de zon, maken toekomst plannen en het mooiste Evert houdt van Maud !!!❤️❤️



Wij allemaal Evert, wij allemaal!

Liefde!!#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/FcJYQN5BsH — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 8 mei 2022

Mag de hele uitzending gewoon over Evert en Maud gaan? #bzv #boerzoektvrouw — Kyra de Kruif (@KyraKaa) 8 mei 2022

Als SBS nog een nieuwe reality soap zoekt: Evert en Maud! Op de boerderij, op vakantie, op tienertour, meeeeeeeeeeeer graag! #boerzoektvrouw #bzv — Bram (@Brammos85) 8 mei 2022

Beste @KroNcrv. Mogen Maud en Evert alsjebliéft een eigen real-life serie krijgen na afloop van #boerzoektvrouw?



Bedankt.



Mede namens de rest van #bzv minnend Nederland. — Lind@ 🌺 (@PinieB) 8 mei 2022

Bron: Boer zoekt vrouw, Twitter