BZV-koppel verwelkomt vijfde kindje: “Hij hoort er helemaal bij” Beeld KRO NCRV

Shownieuws

BZV-koppel verwelkomt vijfde kindje: “Hij hoort er helemaal bij”

Toen boer Hans in 2009 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, hintte hij er al op dat hij graag vader wilde worden van een groot gezin. Deze droom is absoluut uitgekomen: hij en zijn vrouw Audrey, die elkaar leerden kennen in het programma, hebben namelijk onlangs hun vijfde kindje mogen verwelkomen.