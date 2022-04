‘BZV’-voorproefje: Maud vertelt Evert over haar gevoelens

Afgelopen zondagavond zagen ruim 2,8 miljoen kijkers in hoe Cora als eerste de boerderij van Evert moest verlaten. Dat betekende dat Nans en Maud mochten blijven. Beide vrouwen krijgen steeds meer gevoelens voor de stille en tikkeltje lompe boer Evert.

‘BZV’-Maud is verdrietig

Op Instagram deelt het programma een voorproefje van de komende aflevering. Daarin is te zien dat Maud eerlijk vertelt over haar teleurstelling die dag. “Ik ga gewoon open zijn”, begint ze, terwijl ze samen met Nans en Evert aan tafel zit. “Jij sloeg een arm om haar heen. Dat vond ik zo lief en mooi. Echt schattig, maar dan voel ik gewoon: dat doet zeer. Daar was ik teleurgesteld door. Niet jaloers.”

Maud ziet ook dat Evert veel naar Nans kijkt. “En dan ben ik teleurgesteld, verdrietig, dat soort dingen.” De reactie van Evert is, zoals we inmiddels wel weten, kort maar krachtig: “Dat is eerlijk. Dat is goed.”

Nans is opvallend vrolijk

Later zegt Maud voor de camera dat het haar de hele tijd al bezighield. “Ik dacht: ik ga het gewoon zeggen. Waarom niet”, legt ze uit. Ze vond ook dat Nans opvallend happy was. “Nans de hele tijd neuriënd om me heen.”

Of deze openhartigheid Maud wat oplevert, zien we zondag om 20.30 uur op NPO 1. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw te zien. Ook Libelle’s Elselien zit dan weer klaar voor een nieuwe BZV-blog.

