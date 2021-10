Camperfragment zorgt voor ophef bij kijkers ‘Chateau Meiland’

Vanwege de coronaregels mag familie niet mee het ziekenhuis in. Het leek Martien en Erica een goed idee om een camper te huren, want dan kunnen ze in ieder geval dichtbij zijn.

Volkswagenbusje

In de laatste minuten van de aflevering is te zien hoe Martien en Erica een speciaal Volkswagen-busje uit de jaren 70 huren. De verhuurder, die enorm zuinig is op de camper, leent het alleen uit op voorwaarde dat Martien niet rijdt. “Deze camper is gewoon mijn alles”, vertelt de verhuurder.

Paniek

Zo gezegd, zo gedaan. Erica kruipt achter het stuur en Martien zit achterin met zijn kleindochter Claire. De gezonde spanning slaat echter al snel om in paniek. Martien zegt doodsbang te zijn en gilt de boel bij elkaar. Als uiteindelijk ook de volle thermoskan met koffie over het tapijt in de auto valt, stromen de tranen over Claires wangen. “Wij stappen uit. Alles is nat. Lekker voor die man van die auto’’, aldus een boze Martien.

Reacties

De kijkers gaven zoals gewoonlijk hun ongezouten mening over de aflevering op Twitter. Naast dat ze vinden dat er respectloos met het busje wordt omgegaan, hebben ze ook medelijden met de kleine Claire. “Er is totaal geen aandacht voor dat arme kind dat ook op is van de stress”, schrijft een kijker. Een ander: “Opa Martien gilt als een kleuter, oma Erica wordt boos en samen trekken ze zich totáál niks aan van kleine Claire die uit paniek begint te huilen.”

Ik snap echt niks van dat busje bij het ziekenhuis. Zo ver is het niet rijden vanaf NW, het verandert niks aan het wachten, dochter heeft er niks aan en leuke TV maakt het ook niet, want plaatsvervangende schaamte voor busjeonderkoffiegooien en huilende Claire. #chateauMeiland — Ingrid Bilardie (@IngridBilardie) 28 oktober 2021

Een man stopt zijn ziel en zaligheid in een oud busje, wil het eigenlijk niet uitlenen maar maakt een uitzondering omdat je beroemd bent en vervolgens ga je er zó respectloos mee om en gooi je het onder de koffie. Ik kan daar slecht tegen. Bah! #chateaumeiland — EG87 (@noorderlichtje8) 28 oktober 2021

Met een kind overstuur nog harder naar elkaar schreeuwen. Dat helpt niet he, even normaal doen, zover dat kan dan #chateauMeiland — Lianne van Veen (@Liedje87) 28 oktober 2021

Ja, vond ik echt even helemaal niet kunnen.

Allebei gillen en totaal geen aandacht voor dat arme kind, dat ook op van de stress is.

Ze heeft nu ook nog eens de leeftijd dat dit voor altijd in haar geheugen blijft.#chateauMeiland — A R I N K A 💙 (@Arinkaaaah) 28 oktober 2021

Och... Waarom blijven ze toch zo op elkaar mopperen!? Claire is helemaal overstuur! Zij verdient toch alle aandacht 🤷🤦‍♀️#chateaumeiland — kim🐰 (@kimroosje) 28 oktober 2021

Ben ik nu de enige die het sneu vindt voor de eigenaar van het busje?!? Ik had die thermoskan om zn nek gevouwen! en dan dat arme kind... Maar ben wel zo hypocriet dat ik erom moet gieren #chateauMeiland — Britt Huib (@Labritt01) 28 oktober 2021

Opa Martien gilt als een kleuter, oma Erica wordt boos en samen trekken ze zich totáál niks aan van kleine Claire die van paniek begint te huilen. #chateauMeiland — Susanne (@suusonline) 28 oktober 2021

@MeilandMartien , werkelijk stuitend en gevaarlijk, je kleinkind zonder gordel in dat busje, een vrouw die niet kan rijden en kind bijna hete koffie over lichaam. En jij gillen zodat Claire in paniek raakt !!!!!#meilandmartien #sbs6 #chateaumeiland — Technodad (@technodad61) 28 oktober 2021

Maxime Meiland vertelt over haar moeilijke jeugd:

Wil je ons als trouwe Libelle-lezer helpen? Vul dan deze enquête in.

Bron: Twitter