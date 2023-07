Carice van Houten gaat gebukt onder klimaatstress: "Heel somber”

Klimaatactivist Carice laat zich op Instagram regelmatig kritisch horen over de klimaatcrisis. Ook in het echte leven gaat ze de barricades op uit liefde voor de planeet. Zo werd ze in mei nog van de A12 geplukt door de politie tijdens een klimaatprotest van actiegroep Exctinction Rebellion.

Grens bereikt

Deze week plaatste een droevige Carice een filmpje op Instagram waarin ze uitlegt hoe het nieuws over het klimaat bij haar erin hakt. “Soms kan ik dat beter naast me neerleggen, maar vandaag kon ik dat niet goed”, legt de actrice uit. Toen ze daarna ook nog de berichten las van twee angstige tieners die niet weten of ze wel willen leven onder de klimaatstress, was voor Carice een grens bereikt.

Lekker meedrammen

Bezorgde volgens stuurde haar vervolgens lieve berichten, laat Carice weten in een tweede filmpje. Gaat alles nog wel goed met de actrice, of is ze té somber? “Dat ben ik op sommige dagen absoluut wél. How could I not be over de staat van de wereld?”, zegt Carice. “Dat ben ik nu ook. Maar soms voel ik iets meer energie en dan gaan we er weer voor. (...) Ik ga weer lekker door met drammen.” Ze hoopt dat haar volgens willen ‘meedrammen’. “Want we staan niet heel lekker in de wedstrijd, dus ego’tjes opzij en let's go.”

Ontspannende ervaring

Dat laatste deed Carice dus in mei nog door met een groep demonstranten de A12 te blokkeren. Maar liefst 1579 klimaatactivisten, waaronder de actrice, werden toen aangehouden. Dat maakte overigens niet bepaald indruk op Carice. “Ik heb het als iets heel ontspannends ervaren”, vertelde de actrice in de podcast PepTalk & friends van Pepijn Schoneveld. De arrestatie verliep zonder geweld: Carice werd door een agent naar een bus begeleid met andere klimaatactivisten en vervolgens weer afgezet ergens in Den Haag, waarna iedereen mocht gaan.

Door te demonstreren voegde ze naar eigen zeggen ‘de daad bij het woord’. “Dan ben ik niet alleen maar een beetje aan het praten en twitteren”, aldus Carice.

