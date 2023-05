Carice van Houten verloor haar vader vlak na haar 20 wekenecho: “Ik kon niks meer uitbrengen”

Als Carice naar het ziekenhuis moet voor een 20 wekenecho, ligt haar vader op dat moment in hetzelfde ziekenhuis. Omdat haar vader een aangeboren hartafwijking heeft, moet de echo in het ziekenhuis plaatsvinden. Tot grote opluchting van Carice klopt het hartje van de baby gewoon.

Het was te emotioneel voor mij

“En toen begonnen mijn zus en ik - nu begin ik weer te huilen - te huilen van geluk”, zegt Carice. Drie kwartier na de echo komt haar vader te overlijden. “Ik kon niks meer uitbrengen, het was te emotioneel voor mij. Mijn zus heeft nog tegen m’n vader kunnen zeggen: het is allemaal goed.”

Spiritueel idee

Carice denkt dat ze door de zwangerschap niet altijd goed heeft kunnen rouwen om het verlies van haar vader. Ze zegt dat ze denkt dat ze het heeft ‘opgeschoven’. “Maar ik voelde me ook gered, want ik had deze pijn misschien niet kunnen dragen als ik niet zwanger was geweest. Ik hou me vast aan het spirituele idee dat hun paden elkaar gekruist hebben en dat ik mijn vader wel terug zie in mijn zoon”, aldus Carice.

Bron: Podcast Carice & Halina