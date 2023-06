Carice van Houten was niet onder de indruk van haar arrestatie op de A12: “Ik vond het ontspannen”

“Ik heb het als iets heel ontspannends ervaren”, aldus de actrice.

Klimaatdemonstratie

Carice van Houten twijfelde naar eigen zeggen of ze zich wilde laten oppakken, of niet. “Dan voeg ik echt de daad bij het woord. Dan ben ik niet alleen maar een beetje aan het praten en twitteren”, vertelt ze in de podcast. “Dus ik dacht: ik ga daad bij het woord voegen. Ik vond het wel spannend. Er staan allemaal van die grote mannen. Ik ben nog nooit van m’n leven opgepakt.”

Arrestatie Carice van Houten

Het moment dat Carice werd gearresteerd omschrijft zij als organisch. “Ik voelde me ook heel veilig, omdat we daar zo kwetsbaar en geweldloos zaten. Ik dacht: we doen niets verkeerd, dus er kan eigenlijk niet zo heel veel misgaan.”

Een soort schoolreisje

Vlak voor de actrice werd gearresteerd, kwam er een politieagent naar haar toe. “Die stak haar hand zo uit en toen zei ze: ‘Ga je met me mee?’ En toen zei ik: ‘Ja, ik ga met je mee.’ Dus ik liep mee, ik heb me ook niet verzet”, vertelt Carice.

“Ik liep de bus in en toen was het tien minuten een soort schoolreisje. Ze zetten ons bij ADO Den Haag af en zeiden: ‘Jullie kunnen allemaal weer gaan.’ Ik heb het als iets heel ontspannends ervaren.” Bij de blokkade werden 1579 klimaatactivisten aangehouden.

Bron: RTL Boulevard