Carlo Boszhard doet aangifte na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Carlo heeft laten weten dat hij aangifte doet van laster tegen YouTuber Jan Roos.

Jan Roos beschuldigt Carlo

Volgens Jan zou Carlo een andere bekende Nederlander tegen zijn wil hebben betast tijdens een live-uitzending op televisie. Hij noemt hierbij geen naam.

Publicatie in Story

Jan begon hierover in Roddelpraat naar aanleiding van een publicatie in Story. Daarin werd geschreven dat er een presentator zou zijn die wangedrag zou hebben vertoond. In Story werden er geen namen genoemd, maar Jan meent dat het over Carlo gaat.

Reactie Carlo

Carlo reageert nu op de video via Instagram Stories: “Zojuist vol ongeloof gekeken naar Roddelpraat waarin er leugens over mij verteld worden. Ik zal aangifte doen tegen Jan Roos en Roddelpraat wegens laster. Verbijsterd ben ik over het gemak waarmee mijn naam te grabbel wordt gegooid en er aannames worden gedaan die totaal niet waar zijn.”

Jan reageert op aangifte

Jan Roos heeft aan ANP laten weten: “Ik heb in Roddelpraat gezegd dat het verhaal in Story – over een RTL-presentator met grijpgrage handjes – over Carlo Boszhard gaat. Ik beschuldig hem zelf van niks. Of het zo is, laat ik in het midden. Een kansloze zaak dus voor hem.”

Bron: AD