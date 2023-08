Carlo Boszhard had een helse week ‘ondraaglijke pijn’

Van de een op andere dag had Carlo last van ondraaglijke zenuwpijn. “De pijn was zo heftig dat er maar één ding hielp: spoelen met een slokje water”, schrijft hij. Dat werkte maar heel kort, want als het water op was, kwam die ‘ondraaglijke zenuwpijn’ weer terug.

Horrorverhaal

“Iedereen die ooit deze pijn heeft gevoeld, weet in wat voor horrorverhaal je zit. Ik ook. De afgelopen dagen waren een hel. Je kan niks meer, bent niks meer.” Een bezoekje aan de tandarts was het enige wat Carlo nu nog kon redden.

Of toch niet? Want hij werd meteen doorverwezen naar een specialist. En die had pas een plekje over twee maanden voor de presentator. “Pijn is in Nederland namelijk geen spoed, tenzij je ook heftige koorts krijgt.”

Uiteindelijk besloot de tandarts zelf in te grijpen. ‘Met een tang.’ Een ontstoken wortel bleek uiteindelijk de boosdoener. Carlo: “Hoe kan zoiets kleins zo veel pijn geven?”

Zorgen om zijn hart

Carlo Boszhard deelde eerder al in zijn Televizier-columns zijn zorgen over zijn gezondheid. Hij ging dwars door zijn enkel heen én maakt zich zorgen om zijn zware hart, een familiekwaal. “Ik ben op een leeftijd dat ik goed naar mezelf moet luisteren, dus dat doe ik.”

Carlo heeft net een huwelijksaanzoek gedaan (z’n partner zei ‘ja’) én ook nog eens een nieuw tv-programma. Hij vertelt erover in onderstaande video.

Bron: Televizier