Televisie

Carlo Boszhard hint op terugkeer van ‘De tv kantine’ met bijzondere aflevering

Als het aan Carlo Boszhard (53) ligt, komt er binnenkort een nieuwe aflevering van De tv kantine op televisie. In zijn column in Televizier deelt Carlo een aantal details over de aflevering en die klinken in ieder geval veelbelovend.