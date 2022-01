Carlo Boszhard is niet blij met aangekomen kilo's: “Drink nu liters water”

Dat schrijft hij in zijn column voor Televizier.

Keurig 83 kilo

Toen hij het tweede seizoen van I can see your voice presenteerde, zat hij nog goed in zijn vel: “Ik woog keurig 83 kilo. De jasjes konden prachtig dicht, ik sliep goed, dronk veel water en had dus geen wallen, maar was fris en fruitig.”

Lockdown en feestdagen

Maar toen hij het derde seizoen presenteerde, was dat wel anders: “Middenin de lockdown en de feestdagen geen kant op kunnen, behalve naar de ijskast. Dan weer snel voor de buis, alleen maar happen naar mijn heerlijke zonde: een kersentaart. En als kers op de taart ben ik een nachtbraker, dus kan ik makkelijk om twaalf uur ’s nachts nog een spannende film opzetten. Heerlijk, maar niet als je door de kringen onder je ogen meer op een pandabeer gaat lijken.”

Liters water

Inmiddels weegt hij geen 83 kilo meer, maar 92 en daar is hij niet blij mee. Hij wil graag weer op de Carlo van de persfoto's lijken. Hoe hij dat doet? “Ik drink liters spa blauw”, laat hij weten.

Hierom zaten Carlo en Irene huilend aan de keukentafel

Bron: RTL Boulevard