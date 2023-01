Carlo Boszhard legt uit: dit is waarom het wijnincident niet in ‘MAFS’ is uitgezonden

Iedere keer als de twee ruzie maken, krijgen we dat niet te zien. Achteraf zien we hoe Martijn en Nicole los van elkaar vertellen hoe de ruzie verliep. Dat gebeurde al bij de aanvaring in de auto, waarbij Nicole op de bijrijdersstoel zat en aan de handrem trok omdat ze de auto uit wilde. En het gebeurde opnieuw toen er een ruzie was waarbij Nicole wijn in het gezicht gooide van Martijn.

Waarom zendt ‘MAFS’ cruciale ruzies niet uit?

Veel kijkers hadden vooral dit laatste stiekem graag willen zien, en vinden het dan ook gek dat het niet is uitgezonden. Waarom wordt de ruzie zelf steeds niet in de uitzending gestopt? RTL Boulevard vroeg het aan presentator Carlo Boszhard.

Carlo legt uit

Carlo heeft er een simpele verklaring voor: “Het stond niet op camera. Ik heb gehoord dat de productie op een gegeven moment te horen kreeg dat er ‘iets was misgegaan’, en dat ze er daarna naartoe zijn gegaan. Er is nu kritiek, van ‘waarom hebben jullie dat niet gefilmd? Waarom zaten jullie niet bij hen in de auto bij het handremincident?’ Nou, het is geen Big brother.”

Slim gekozen moment

Helaas, de crew van het programma filmt, als we Carlo moeten geloven, dus niet álles. En misschien is het ook geen toeval dat Nicole nét dat wijntje gooide op het moment dat er geen camera in de buurt was.

Bron: RTL Boulevard