Carlo Boszhard over zorgen om hart: ‘Ik voel dat ik rust nodig heb’

Dat schrijft de programmamaker en presentator in zijn column voor Televizier.

Carlo Boszhard kermde van de pijn

‘Bam! Daar lig ik, dwars door mijn enkel heen… alweer!’ schrijft hij over zijn recente val. Carlo zit middenin een verhuizing en wilde de vloeren schoonmaken, maar stortte in, op de grond. ‘Mijn rechterenkel is instabiel en daar lig ik kermend van de pijn op het afdekzeil.’ Het is dus niet de eerste keer dat hij ‘door zijn hoeven zakt’: hij gaat maar liefst drie keer per maand door zijn enkel, die geregeld rust nodig heeft, schrijft hij.

Familiekwaal

Nog meer zorgen maakt Boszhard zich over zijn hart. ‘Het hart is in onze familie erg zwak. Ik voel de laatste tijd weer druk en dat is een teken van: stop, rust!’ Inmiddels heeft hij geleerd om zijn gezondheid serieus te nemen. ‘Ik ben op een leeftijd dat ik goed naar mezelf moet luisteren, dus dat doe ik. Voorlopig lig ik met de benen omhoog en doe ik het rustig aan.’

Gewicht aangekomen

Vorig jaar deelde de presentator in een andere column voor Televizier ook al dat hij maatregelen besloot te nemen met betrekking tot zijn gewicht. Dat was, tot groot ongenoegen van hemzelf, toegenomen van 83 kilo naar 92 kilo. Hij schreef toen dat hij alleen nog maar water dronk en zich graag weer fit wilde voelen.

Bron: Televizier