Carlo Boszhard vraagt vriend ten huwelijk: “Hij zei ja!”

Dat moet natuurlijk gevierd worden met een ring én een fotoreeks op social media.

Carlo Boszhard verloofd

‘Hij zei ja!’ schrijft Carlo bij drie foto's op Instagram. Op het eerste kiekje is de prachtige vintage-look verlovingsring met groene edelstenen te zien, daarna volgt een selfie van het verliefde koppel en een foto van de pas die toegang geeft tot hun kamer in het luxe Beverly Hills Hotel in Los Angeles.

Bekijk de foto's hieronder.

Aanzoek

In zijn column voor Televizier beschrijft Carlo het aanzoek tot in de detail. ‘In het Beverly Hills Hotel sta ik op van onze tafel. ‘Ik moet even naar het toilet’, zeg ik zo cool mogelijk. Ik loop naar een ober die eruitziet als de kapitein van The Love Boat, in zijn witte double breasted jasje. ‘Can you put this ring next to our drinks?’ De man begrijpt het meteen.’

Hij vervolgt: ‘Nerveus loop ik terug. En dan… is daar het moment. Ring, ober, drank en ik zeg: ‘Lief, je wilt toch wel met me trouwen?’ Het kwam er sneller uit dan ik wilde, maar de emotie en het gevoel stuurt. Ik hoor iets van: ‘Ja, natuurlijk’, en het is alsof alle spanning in één keer van me afglijdt. Samen met vier leuke hysterische dames uit Texas, die het allemaal hebben aanschouwd (‘OMG, congratulations!’), hebben we het moment gevierd.’

Herald

Carlo en Herald zijn al 13 jaar samen. Over zijn grote liefde zei Carlo in het programma The story of my life: “We zijn zo blij dat we elkaar hebben gevonden in deze moeilijke scene, iemand die écht van je ziel houdt.” Voordat hij Herald ontmoette, vond hij het namelijk maar moeilijk om in de liefde te geloven.

Carlo en Herald zijn niet alleen partners, maar werken ook samen aan bekende televisieprogramma’s. Zo is Herald het brein achter De TV kantine en Make up your mind. Maar waar Carlo voor de camera staat, is Herald achter de schermen te vinden als producer en eindredacteur.

Carlo en Herald wilden eerder graag hun liefde bezegelen door een gezin te stichten. Daarover namen ze een paar jaar geleden een belangrijk besluit:

Bron: Instagram