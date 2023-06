Carlos van ‘Expeditie Robinson’ is getrouwd en deelt prachtige foto’s

Wát een plaatje!

Carlos in ‘Expeditie Robinson’

Carlos deed in 2017 mee aan Expeditie Robinson als onbekende. Hij was zó fanatiek en sterk, dat hij het programma zelfs won. Daardoor had de ex-judoka de sfeer zo goed te pakken, dat hij vervolgens als begeleider van de kandidaten aan het programma mee mocht werken.

In 2022 werden de rollen weer omgedraaid. In de speciale editie Expeditie Robinson: all stars nam hij het op tegen vijftien oud (halve)finalisten van de eerder reguliere seizoenen. Carlos werd toen negende.

Huwelijksaanzoek met Kerst

In december liet Carlos op Instagram weten dat hij met Kerst op z’n knieën is gegaan. ‘Op kerstmiddag mijn lieve Anne-Britt, met een zelfgeschreven boekje, ten huwelijk gevraagd en ze heeft JA gezegd’, vertelde hij toen.

De bruiloft

Het is daarna een tijdje stil geweest, maar nu deelt hij een mooi nieuwtje op Instagram. De jongeman is dit weekend namelijk met zijn vriendin Anne-Britt de Vries in het huwelijksbootje gestapt. ‘De mooiste dag van ons leven!’, schrijft hij bij een paar prachtige kiekjes van de bruiloft. Aangezien zijn vriendin Anne-Britt heet en hij Carlos, noemen ze hun huwelijksdag ook wel de ‘ABC-bruiloft’.

