Carolines kledingcollectie is opgebouwd vanuit haar persoonlijke smaak en stijl. De ontwerpen hebben volgens haar een modieuze en comfortabele uitstraling met speelse en vrouwelijke accenten. Van tops, blouses en jurken tot jeans, rokken en een bomberjack in de maten 36 tot en met 46.

Chic en casual als Caroline Tensen

“Ik heb een grote passie voor kleding; in de eerste plaats natuurlijk door mijn werk, maar ik vind het ook gewoon prettig om met weinig moeite en makkelijke kledingstukken er toch leuk en verzorgd uit te zien”, vertelt Caroline. De collectie is gemaakt vanuit de gedachte dat je ieder item zowel chic als casual kunt combineren, laat de presentatrice weten. “Dat vind ik zelf erg makkelijk: overdag met een gympje eronder en ’s avonds een mooie hak. De stijl en vormen heb ik puur gebaseerd op wat ik zelf lekker vind zitten; met mooie zachte stoffen en multifunctionele modellen.”

Caroline Tensen x Mart Visser

Caroline maakte haar kledingcollectie met hulp van couturier Mart Visser. “Caroline wilde niet zomaar een collectie met haar eigen labeltje eraan, ze had veel eigen ideeën”, laat Mart weten aan De Telegraaf. “Ik heb me er eigenlijk heel weinig mee bemoeid. We hebben haar gekoppeld aan ons ontwerpteam en daar heeft ze alles zelf mee opgezet.” Volgens Mart heeft Caroline gewoon een goede kledingsmaak: “Dat is talent. Je kunt veel aanleren maar sommige dingen heb je gewoon van nature.”

Caroline Tensen met haar dochter als model

Nog een mooi detail aan de kledinglijn, is dat Caroline samen met haar dochter Charlotte model staat in de campagnebeelden (tweede foto in bovenstaande post). Zowel moeder als dochter kunnen de kleding dragen en met elkaar delen. “Vroeger plukte Charlotte regelmatig iets uit mijn kast om te lenen. Het grootste compliment dat ik kreeg was dan ook toen zij over de collectie zei: ‘Het is alsof ik in je kast kijk’”, aldus Caroline.

Je kunt de volledige kledingcollectie van Caroline Tensen hier bekijken.

Libelle x Mart Visser

Libelle heeft ook een modesamenwerking met de couturier om zelf een echte Mart Visser-top of -jurk te maken. Ook geeft Mart op Libelle TV zijn beste modetips, zoals deze:

Bron: De Telegraaf