Caroline Tensen oogst lof met make-uploze foto: “Prachtig, zo naturel”

En dat valt bij haar volgers erg in de smaak.

Caroline Tensen zonder make-up

Caroline schrijft: “We zijn alweer bijna over de helft van de week! Lekker aftellen naar ’t weekend.” Ze voegt hier de hashtags #badhairday en #woensdaggeenmakeupdag aan toe.

Au naturel

Om haar bad hair day te verbloemen, draagt ze een muts op haar hoofd. Op haar gezicht is geen make-up te bekennen, hoogstens permanente make-up op haar wenkbrauwen.

Caroline Tensen heeft geen Leco nodig

Caroline bewijst hiermee dat ze haar vaste visagist Leco van Zadelhoff helemaal niet nodig heeft. Zag iedereen er maar zo uit zonder make-up en mét bad hair day.

Enthousiaste reacties

Caroline’s volgers reageren zeer enthousiast. ‘Staat je goed, je kan ’t hebben Caroline, lekker neutraal’, klinkt het. En: ‘Mooie foto, zo puur.’ Een andere volger schrijft: ‘Zelfs zonder make-up een parel.’ Die kan Caroline in haar zak steken!

Een minimaal beetje botox

Eerder vroeg Nouveau haar wat Caroline aan zichzelf laat doen om zo knap te blijven. Ze liet weten: “Ik doe twee keer per jaar botox, maar echt het minimale, want ik wil geen ‘ander’ gezicht krijgen. Ik ben niet voor snijden en ben vooral blij als ik een paar goede nachten heb, want van slecht slapen word je niet knapper.”

