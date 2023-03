Caroline Tensen schrijft een boek over de overgang: “Het was echt een hel”

Op de overgang heerst nog steeds een taboe, vindt Caroline, en ze zou daar het liefst zo snel mogelijk vanaf willen. Vandaar dat ze het boek Het verboden woord schreef, waarin ze vrouwen tips geeft, maar ook ervaringsverhalen deelt. “De overgang was echt een hel voor mij”, zo legt ze uit, “omdat ik helemaal niets meer in mijzelf herkende. Je ziet gewoon niks leuks meer, echt niks. Het is gewoon een beetje zwartig allemaal.”

“Het komt altijd goed”

Omdat ze tot op de dag van vandaag nog steeds reacties krijgt op de documentaire die ze over de overgang maakte, besloot ze in de pen te klimmen. “Om te vertellen wat er nu precies allemaal gebeurt, wat je kunt verwachten en te weten dat je niet de enige bent. En de allerbelangrijkste boodschap: dat wat er ook gebeurt, het áltijd goedkomt.”

Eenzame periode

Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, weet Caroline als geen ander. Als ze in de overgang raakt, zit ze er al snel helemaal doorheen. “Ik kon gewoon niks meer en ik woog 84 kilo. Ik wilde eigenlijk alleen maar onder een deken hier thuis blijven. Je bent zo eenzaam omdat je er niet over wil praten. Vooral in dit vak wil je dat niet en daardoor liep ik dus letterlijk met mijn ziel onder mijn arm.”

“Weet niet hoe ik het anders had gedaan”

Haar kinderen en haar man Ernst-Jan zagen haar langzaam afglijden. “Mijn man had al het geduld van de wereld”, zo blikt Caroline terug. “En mijn dochter was ontzettend begripvol, de rollen waren totaal omgedraaid. Als ik die lieve mensen niet had gehad, weet ik niet hoe ik het had gedaan in die periode.”

Bron: RTL Boulevard