Caroline van der Leeuw bij ‘Jinek’: “Caro Emerald werd groter dan ikzelf”

Je kunt Caro Emerald kennen van nummers als A night like this en Tangled up.

Stilletjes vertrokken

Caroline vertelt bij Jinek dat ze in eerste instantie niet van plan was om afscheid te nemen van haar alter ego. “Ik wilde eerst iets ernaast opzetten en had zin om andere dingen te doen”, vertelt de zangeres. Daarbij raakte Caro Emerald steeds verder op de achtergrond. “Eigenlijk is zij stilletjes vertrokken. Het voelde voor mij heel natuurlijk.”

Monster gecreëerd

De zangeres werd wereldberoemd met haar optredens als Caro Emerald, maar het maakte haar op den duur niet meer gelukkig. “Ik ging mee in het succes van Caro Emerald en creëerde daarmee een monster. Het werd groter dan ikzelf. Ik was mij en dat daar was Caro Emerald”, zegt ze, wijzend naar een foto van haarzelf op een podium. “Het waren op den duur twee verschillende entiteiten. Zo voelde het voor mij.”

Van Caro Emerald naar The Jordan

Caroline heeft afstand gedaan van haar alter ego, maar dat betekent niet het einde van haar muziekcarrière. De zangeres blijft zingen en doet dat sinds kort met de band The Jordan. Fans laten weten dat ze blij zijn dat Caroline muziek blijft maken. ‘Wat een heerlijke muziek. Kippenvel’, schrijft iemand op Twitter.

Ze werd wereldberoemd als Caro Emerald, maar zangeres Caroline van der Leeuw gaat voortaan verder met een nieuwe band: The Jordan. Vanavond vertelt ze er alles over #JINEK pic.twitter.com/YdSqDzKWiC — Jinek (@Jinek_RTL) 31 augustus 2022

Tof mens die #CaroEmerald bij #Jinek. Goed dat ze stopt met dat alterego want volgens mij zit er zoveel meer in haar! — SOOMERS (@ThisIsSoomers) 31 augustus 2022

Zangeres Caroline van der Leeuw heeft dr alter ego Caro Emerald van zich afgeschud en met nieuw en nu eigen werk gaat ze volgend jaar als The Jordan de wereld weer veroveren. Weer mn hart gestolen. Luister naar You don't even no me. Incredibly touching.😘https://t.co/AdWvi6lYMw pic.twitter.com/AFCTHiZjpG — Dirk Vos (@djwvos) 31 augustus 2022

Caro Emerald wat nu leuk! — Anne (@naregenkomtzon) 31 augustus 2022

#JINEK Caroline laat je Caro Emerald vergeten. Wat een heerlijke muziek. Kippenvel. — Lucas Uijlings (@LUijlings) 31 augustus 2022

Caro Emerald is nu The Jordan, met fijne Portishead en Massive Attack-invloeden. Heel prettig.#muziek https://t.co/X5b1Lf7Roa — The Lights (@casakleinhuis) 31 augustus 2022

Dus na Nick en Simon gaat nu ook Caro Emerald (met haarzelf) uit elkaar 🤷🏽‍♂️ #jinek — Chiron Vigil (@checkchiron) 31 augustus 2022

Bron: RTL