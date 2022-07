Veel kan ze niet over deze ernstige bedreigingen zeggen, maar ze komen in elk geval hard aan en de politie is er druk mee bezig.

Grote impact

Op Twitter deelt de BoerBurgerBeweging-politica een filmpje waarin ze iedereen bedankt voor alle steunbetuigingen. “We gaan zien hoe het verder afloopt”, legt ze uit. Ze vraagt de mensen die doodsbedreigingen sturen, hiermee te stoppen. “Het heeft een ontzettend grote impact op de mensen. Ook op de families, de gezinnen die daarmee te maken hebben.”

Caroline van der Plas laat zich niet klein krijgen

Het 55-jarige lid van de Tweede Kamer is bang dat het een loze oproep is, aangezien ‘deze gekken’ zich niet laten tegenhouden. “Maar ook ik laat me niet tegenhouden”, benadrukt de politica. Ook al doet ze voorlopig even geen werkbezoeken of televisie-optredens, ze laat zich niet klein krijgen. “Mijn werk als volksvertegenwoordiger gaat gewoon door.”

Geen boeren

Hoewel er gespeculeerd wordt dat de bedreigingen vanuit de boeren komen, aangezien zij ontevreden te zijn over de steun die Caroline hun biedt als lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging, is dit volgens Caroline niet het geval. “Ik heb van geen enkele boer een bedreiging gehad. Althans, niet dat ik weet”, zegt ze tegen RTL Boulevard.

Over haar schouder kijken

Hoewel ze niet per se bang is om over straat te gaan, heeft de situatie toch veel impact op haar leven. “Er hoeft maar één gek tussen te zitten met een pistool”, zegt ze. “Daar moet je waakzaam voor zijn. Voor die ene gek. Die ene persoon die vindt dat-ie het recht heeft om iemand wat aan te doen. Net als bij Pim Fortuyn. Dat maakt het angstig, want die mensen lopen wel rond.”

Normaal loopt Caroline onbezorgd over straat, maar nu kijkt ze toch even over haar schouder. “Het is niet normaal.”

Bericht uit huize Van der Plas. Alle mensen die steun hebben betuigd BEDANKT! Dat wordt zeer gewaardeerd ❤️🙏 #doodsbedreigingen pic.twitter.com/8R29Cum4Yz — Caroline van der Plas (@lientje1967) 28 juli 2022

