Caroline van der Plas openhartig over overleden man: “Ik durf geen videobeelden van hem terug te kijken”

“Daar ben ik heel erg bang voor”, zegt ze daarover. Het is iets te confronterend.

Groot verlies voor Caroline van der Plas

Jan overleed 3,5 jaar geleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. In de podcast 30 minuten rauw van Ruud de Wild, vertelt ze over dit grote verlies.

De afgelopen jaren heeft ze veel meegemaakt en daar zou ze het graag met hem over willen hebben. “Gewoon een uitlaatklep hè, als je leuke dingen meemaakt en als je vervelende dingen meemaakt”, vertelt ze. “Hij was heel zorgzaam, had altijd een glaasje wijn klaarstaan als ik thuiskwam, of ‘s ochtends een kopje koffie of ontbijt.”

Geen afscheid nemen

De urn van Jan staat nog altijd naast haar bed. Ze wil er nog geen afscheid van nemen. “Ik denk op het moment dat ik overlijd, dat mijn as met zijn as ergens zal worden uitgestrooid”, vertelt ze. “Maar niet tot ik overlijd.”

Om hem te herdenken kijkt ze regelmatig naar foto’s van hem en hen samen. Toch durft ze nog altijd niet naar bewegend beeld te kijken of te luisteren. “Die heb ik wel natuurlijk, van vakanties en zo, maar ik kan die niet terugkijken. Daar ben ik heel erg bang voor.” Ze denkt dat ze dan misschien weer in een diepe treurnis valt waar zie niet meer uit kan komen. “Het is niet dat ik hem nooit meer wil zien, ik hoor hem vaak in m’n hoofd, ik hoor z’n stem ook nog in m’n hoofd, maar terugkijken? Ik weet niet hoelang het nog gaat duren voor ik dat wel durf.”

Nog geen nieuwe liefde

Of ze klaar is aan een nieuwe liefde? “Nee, daar ben ik gewoon helemaal niet aan toe. Jan zit nog te dicht bij mij om daaraan toe te kunnen geven.”

Bron: 30 minuten rauw