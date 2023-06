Caroline van der Plas over het verlies van haar man: “Ik betaal nog elke maand zijn telefoonabonnement”

Ze vertelt onder meer hoeveel zijn telefoon nog voor haar betekent. Ze kijkt er regelmatig op en betaalt ruim drie jaar na zijn overlijden nog steeds zijn abonnement.

Groot verlies voor Caroline van der Plas

Jan overleed in september 2019 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. In dat jaar verloor ze ook haar broer en richtte ze de partij BoerBurgerBerweging (BBB) op. Er kwam toen ineens veel op haar af. Het was een intens jaar en daarom vraagt presentator Twan Huys zich af of ze wel tijd had om te rouwen.

Ontkenningsfase

Daar moet ze even over nadenken. “Ik ben er nog niet over uit waarom ik dit op deze manier doe”, vertelt ze eerlijk. “Het is zo hard werken, overal aanwezig zijn, zo doordenderen. Misschien is het een copingmechanisme, misschien ontkenning.” Doordat ze steeds maar doorgaat en in een ontkenningsfase blijft zitten, heeft ze nog steeds geen video van hem durven te kijken. Dat stelt ze continu uit. “Ik ben te bang dat de hamer dan op mijn kop komt.”

Zijn telefoon

Wel hecht de politica veel waarde aan zijn mobiel en alles wat daarop staat. “Ik betaal nog elke maand zijn telefoonabonnement. Ik wil niet dat dat nummer weggaat. Ik wil dat het blijft, want dat was ‘Jan 06’. Stom hè?”, zegt ze met een brok in haar keel. “Het nummer hangt zo aan hem vast.”

Het brengt haar helemaal terug naar vroeger, toen ze haar grote liefde net leerde kennen. “Toen ik net verliefd op hem was, kende ik dat nummer gelijk uit mijn hoofd. We belden heel vaak. In het begin veel sms’jes, later op WhatsApp. Ik wil ook dat die berichtjes blijven bestaan. Er zitten ook veel andere WhatsApp-berichten van hem in, met familie enzo. Eigenlijk zit zijn leven in die telefoon.”

Politica Caroline van der Plas trekt zich niet zoveel aan van wat anderen van haar denken:

Bron: College Tour