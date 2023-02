Caroline ziet 15.000 euro aan neus voorbij gaan in ‘Van onschatbare waarde’

Het beeld heeft een bijzondere betekenis voor Caroline, waardoor ze wil dat het een ‘vast plekje’ krijgt. Dat vindt ze belangrijker dan het geld dat het oplevert.

Bronzen paard in Van onschatbare waarde

Het beeld is gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Theo Mackaay. Als huisvriend van de familie was hij de aangewezen persoon om van hun paard, een Appaloosa, een kunstwerk te maken. Dat was de grote wens van Caroline’s moeder. Na haar overlijden en de verhuizing van Caroline’s vader, die vorig jaar werd getroffen door een herseninfarct, wil ze het beeld nu van de hand doen.

Daar moet wel een mooi geldbedrag en een goed thuis tegenover staan, aldus Caroline. Met een bedrag van € 8.000 in haar hoofd en een bodemprijs van € 5.000 gaat ze de onderhandelingen in.

Moeizaam

De onderhandelingen willen niet echt vlotten. Met Arnold Wegh in de eerste kamer komt Caroline er niet uit, dus besluit ze om Bert Degenaar, die verliefd zegt te zijn op het beeld, een kans te geven. Zijn eerste bod van € 3.000 kan en wil ze niet accepteren, maar vanwege hun gezamenlijke passie voor paarden krijgt hij nog een kans. Als Bert haar uiteindelijk de gewenste bodemprijs geeft, gaat Caroline akkoord. Ze verkoopt het beeld voor € 5.000 en heeft daar vrede mee.

Gemiste kans

Het blijkt een gemiste kans. Bas Jonker had zijn zinnen op het kunstwerk gezet, maar het beeld werd al weggekaapt door zijn concurrent. Zonde, want Bas was bereid om tot € 20.000 te gaan om het paard in zijn bezit te krijgen.

Het is maar goed dat ze ondersteund wordt door presentatrice Dionne Stax, want vanzelfsprekend valt Caroline’s mond ervan open. Eenmaal bekomen van de schrik blijft ze nuchter. “Geld is niet alles. Voor mij, tenminste niet”, concludeert Caroline.

