Carrie ten Napel kreeg last van wegrakingen: “Ik voelde me een oud wijf”

Carrie ten Napel is van huis uit gewend om hard te werken als presentatrice van onder meer Op1 en Droomhuis gezocht voor Omroep MAX. Daarnaast heeft ze een druk gezinsleven. Ze is opgevoed met het motto ‘Niet lullen maar poetsen’. Maar in oktober 2021 moest ze even rustiger aan doen toen ze plotseling last kreeg van wegrakingen. Vlak voordat ze op reis zou gaan voor Droomhuis gezocht.

Harde klap

“Ik had de dag ervoor extra gedraaid, was die ochtend druk in de weer met de kinderen. Ik voelde me draaierig, dacht dat ik moest overgeven. Daarna weet ik niets meer; ik werd wakker terwijl de ambulance onderweg was. Ik heb een harde klap gemaakt.”

Haar reis ging niet door. Aanvankelijk konden artsen niets vinden, maar Carrie bleef hoofdpijn houden. “Ik bleek een zware hersenschudding te hebben.” Na een maand pakte ze haar werk alweer op. Veel te vroeg, bleek achteraf. “Een fysiotherapeut zei me vier keer per dag vijftien minuten te gaan liggen, alleen zo konden mijn hersenen herstellen. Dat heb ik lange tijd braaf gedaan, maar ik voelde me een oud wijf.”

Opnieuw out

Afgelopen zomer tijdens de vakantie met het gezin op Corsica gebeurde het opnieuw. “De kinderen waren erbij toen ik out ging, twee keer achter elkaar. Per ambulance werd ik afgevoerd, weer ging ik door de molen. Ik was het vertrouwen in mijn lichaam volledig kwijt.”

Carrie maakte zich zorgen over haar gezondheid en carrière. “Wat als ik moet stoppen? Uiteindelijk bleek de diagnose dat ik een heel lage bloeddruk heb. Ik herken het nu als zo’n aanval eraan komt en weet wanneer ik flink op de rem moet trappen.”

Wandelen en yoga

Haar moeder zei dat ze alles maximaal wil doen. “Ga ik weer aan de slag met een personal trainer, drie kwartier beuken, omdat ik vind dat ik fit moet zijn. Terwijl wandelen en yoga ook prima zijn, weet ik nu.”

Bron: AD Mezza