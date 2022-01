Het liedje heet Neem me mee en is inmiddels te beluisteren.

Jan Kooijman brengt eerste single uit

Jan liet zijn single voor het eerst horen bij de Vlaamse editie van Dancing with the stars. Over dit optreden laat hij weten: “De enige juiste plek om zoiets kwetsbaars als mijn eigen muziek te lanceren, is dit programma. Waar ik iedere week met zoveel liefde naartoe rijd. Wat een warm team.”

Muziek én acteren

Neem me mee is het eerste liedje van de Nederlandstalige EP genaamd Schemering, die Jan later dit jaar uitbrengt. Hij laat weten dat hij wel gewoon blijft acteren.

Vorige maand vertelde hij al waarom hij ook muziek wil maken: “Omdat ik graag schrijf, omdat muziek enorm belangrijk voor me is, omdat mijn creativiteit zich nooit tot één discipline heeft beperkt”.

Luister Jans debuutsingle hier:

Zangtalent

Jan bewees al eerder dat hij goed kan zingen. Zo plaatste hij in 2019 een video op Instagram waarin hij het liedje Shallow uit de film A star is born zingt. Ook toen kreeg hij veel lovende reacties.

Jan Kooijman: “Romantiek zit in keihard met elkaar kunnen lachen”

Bron: Instagram