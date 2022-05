Carrièreswitch voor Jan Smit: “Was niet mijn plan”

Hij wordt namelijk de nieuwe voorzitter van de voetbalclub FC Volendam. Wat een bezig bijtje!

Nieuwe baan voor Jan Smit

Het gaat goed met de club want ze hebben zich verzekerd van promotie naar de Eredivisie. Jan had al een baan bij zijn favoriete club. Sinds 1 januari had hij namelijk leiding over de commerciële afdeling van FC Volendam.

Reactie van Jan

Jan over zijn nieuwe functie: “Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik daar voor de club waar de club mij nodig denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje.”

Uithangbord

De functie wordt nu nog bekleed door Piet Kemper. Hij zegt over zijn opvolger: “In onze zoektocht naar een geschikt uithangbord mét bestuurservaring kwamen we na een aantal gesprekken met onze raad van commissarissen al gauw tot de conclusie dat we niet ver hoefden te zoeken.”

Bekendste ambassadeur

“Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur. Daarom hebben we hem gevraagd zijn commercieel directeurschap neer te leggen om vanaf komend seizoen als voorzitter aan de slag te gaan.”

Beste zangers

Jan zit niet stil, want naast zijn werk voor de voetbalclub én zijn zangcarrière is hij ook nog presentator van het populaire programma Beste zangers.

Het nieuwe seizoen is nét opgenomen en wordt in het najaar uitgezonden. Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes doet dit keer mee.

Jan Smit 🔜 voorzitter



🧡 Mooi dat je je oranjehart wederom laat spreken, Jan!



🗣 “Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring en is onze bekendste ambassadeur.”#VolVoorOranje — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) 2 mei 2022

