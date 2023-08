Carry Tefsen wil door met werken: “Ik ben superfit”

Carry heeft nog steeds zin om te werken. Ze voelt zich goed, zegt de actrice. “Ik mankeer niets en ben superfit.” Wel heeft de actrice zo haar voorkeuren. Voor een theatervoorstelling blijft ze het liefst dicht bij huis in haar geboorte- en woonplaats Amsterdam. “Als zich iets aandient waar ik bijvoorbeeld enkele weken in mijn geliefde Carré of het DeLaMar Theater kan staan, dan doe ik dat.”

Zingen, dansen en acteren

De actrice is natuurlijk het bekendst geworden als Mien Dobbelsteen in de comedyserie Zeg ‘ns Aaa. Onlangs was ze nog te zien in de serie Judas, als Stien, de moeder van Astrid Holleeder. Maar ze deed en doet daarnaast nog zo veel meer. Carry heeft eigenlijk nooit zonder werk gezeten in al die jaren. “Dat ik altijd werk heb gehad, heeft natuurlijk ook te maken met een grote mate van geluk. Ik was breed inzetbaar met zingen, dansen en acteren. Daardoor heb ik een heel leuk leven gehad.”

Carry viert haar verjaardag nooit

Zondag wordt Carry 85 jaar, maar veel aandacht besteedt ze niet aan haar verjaardag. “Ik vier mijn verjaardag nooit.” Dat was al zo in haar kinderjaren. “Als je midden in de zomer jarig bent, dan zijn al je vriendjes en vriendinnetjes op vakantie.” Daarom gingen haar ouders altijd een boottochtje met haar maken. “Daar heb ik heel fijne herinneringen aan. Film, televisie, toneel en musical, het is één groot feest geweest.”

Bron: De Telegraaf