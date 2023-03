Cas Jansen maakt zich op voor zijn ‘GTST’-comeback: “Ik heb iedereen ontzettend gemist”

Een heftig fietsongeluk (in het ‘echte’ leven) en zijn gevangenisstraf (in GTST) gooien lange tijd roet in het eten van de soapie, maar in april is Cas Jansen eindelijk weer op de buis te zien als Julian Verduyn in GTST.

Hoe zit het met de verhaallijn van Cas Jansen?

Na het ongeluk met zijn fiets is Cas zo gehavend dat de makers van de soap vervanging voor hem moeten regelen. Acteur Wouter Zweers neemt het stokje tijdelijk van hem over. Eenmaal hersteld, duurt het niet lang voordat Cas wéér van het toneel verdwijnt.

Het personage van Cas, Julian, moet in GTST namelijk zes maanden de bak in, nadat hij in september wordt opgepakt voor betrokkenheid bij een illegale handel in gestolen diamanten. Gelukkig voor de familie Verduyn - en de fans - komt Julian bijna vrij.

Comeback

Tijdens een livesessie op TikTok onthult Cas dat hij in april zijn opwachting maakt in Meerdijk. “Ik ben al druk aan het opnemen”, onthult de acteur verder. “Ik heb iedereen ontzettend gemist. Ik ben dus hartstikke blij dat ik er weer ben.”

Cas wil nog niet bekendmaken op welke datum Julian zijn gezicht laat zien in het soapdorp. Het enige dat hij kan onthullen, is dat het ergens ‘begin april’ is. De Videoland-kijkers zien hem dan als eerst. Op de streamingdienst kun je GTST een week voordat de afleveringen bij RTL 4 te zien zijn al bekijken.

Na twintig jaar afwezigheid keerde Cas Jansen in 2020 terug als Julian Verduyn in Goede tijden, slechte tijden en dat vond hij toch wel een beetje spannend.

Bron: Televizier