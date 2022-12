Céline Dion (54) cancelt shows in Europa: ‘Ik lijd aan een zeldzame neurologische aandoening’

“Ik kamp al heel lang met gezondheidsproblemen. Het was voor mij heel moeilijk om ermee om te gaan en erover te praten”, zegt de 54-jarige zangeres emotioneel. Ze vertelt dat de ziekte bij één op de miljoen mensen voorkomt en dat deze spasmen veroorzaakt.

Geëmotioneerde Céline Dion

“Het heeft ook invloed op alle aspecten in mijn dagelijks leven”, vertelt Céline. Soms heeft ze moeite met lopen en de ziekte heeft effect op haar stembanden. “Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben. Dat betekent dat ik in februari niet klaar ben om mijn tour weer op te starten.” De zangeres vertelt het nieuws met tranen in haar ogen.

“Mijn hele leven lang heb ik gezongen. Het is wat ik het liefste doe. Ik mis jullie dan ook allemaal heel erg. Ik mis optreden voor jullie. Ik geef mij altijd voor de volle honderd procent als ik optreed, maar vanwege deze aandoening kan ik jullie dat nu niet geven. Ik heb hoop dat ik op de goede weg ben en dat ik zal herstellen. Ik dank jullie allemaal voor de liefde en steun die ik ontvang via mijn social media. Dat betekent echt heel veel voor mij.”

Concerten in Nederland

Haar Nederlandse concerten werden eerder al verplaatst naar augustus 2023. Vooralsnog gaan ze op die data door, als Céline weer op de been is. Dat worden dan de eerste shows in zeer lange tijd. De Titanic-ballad zangeres trad sinds het begin van de coronacrisis niet meer op.

Bron: Instagram, ANP