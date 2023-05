Céline Dion fans wéér teleurgesteld: tournee afgezegd

“Het spijt me dat ik jullie allemaal opnieuw moet teleurstellen”, zegt Céline in een verklaring. De concertreeks wordt namelijk al sinds 2020 verplaatst. “Ik werk heel hard om mijn kracht terug te krijgen, maar een tour kan erg zwaar zijn, zelfs als je je honderd procent voelt.” Het breekt haar hart dat ze de concerten moet annuleren, laat de zangeres weten. Voor haar fans vindt ze het ‘oneerlijk’.

Zeldzame ziekte

In 2020 kondigde Céline een wereldtournee aan en in juni van dat jaar zou ze naar de Ziggo Dome in Amsterdam komen voor drie optredens. Doordat corona roet in het eten gooide, werden de shows verplaatst naar 2021. Toen de pandemie eenmaal overwaaide, kwam het volgende probleem op Célines pad. Afgelopen december liet ze op Instagram weten dat ze lijdt aan een zeldzame neurologische aandoening, het zogeheten stiff-personsyndroom.

Niet zoals gewend

“Ik kamp al heel lang met gezondheidsproblemen. Het was voor mij heel moeilijk om ermee om te gaan en erover te praten”, zei de 54-jarige zangeres toen emotioneel. De ziekte komt volgens haar voor bij één op de miljoen mensen en veroorzaakt spasmen. “Het heeft invloed op alle aspecten in mijn dagelijks leven”, vertelde Céline. Soms heeft ze moeite met lopen en de ziekte heeft effect op haar stembanden. “Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben.”

Céline zal doorgaan

Een flinke tegenslag voor de superster en haar fans, dus. Maar zoals het haar wereldhit My heart will go on betaamt, gaat Céline niet bij de pakken neerzitten. “Ik wil dat jullie allemaal weten dat ik niet opgeef... En ik kan niet wachten om jullie weer te zien.”

Nieuwe data voor de optredens zijn nog niet bekendgemaakt.

Bron: ANP