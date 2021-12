Maar dit blijkt niet het eerste aanzoek voor de styliste te zijn...

Chantal Bles gaat trouwen

“I said YES”, schrijft een dolgelukkige Chantal op Instagram. In de video is te zien hoe haar partner Robert voor haar op één knie gaat en een prachtige verlovingsring om haar vinger schuift. Ook is te zien en te horen dat zangeres Edsilia Rombley het paar toezingt.

Gezondheid van dochtertje Jada

Chantal legt uit dat de verloving alles te maken heeft met dochtertje Jada, die ook in het filmpje te zien is: “Dit was niet zomaar een kerst. Een kerst waarin we weer een mijlpaal hebben bereikt met Jada haar gezondheid. En dat hebben wij bezegeld met een verloving! En wat voor een!”. In 2018 kwamen Chantal en Robert erachter dat hun toen 2-jarige dochtertje Jada nierkanker met uitzaaiingen had. Begin 2019 werd Jada schoon verklaard.

Al eerder verloofd

Dit is niet Chantal en Roberts eerste verloving: “Degene die ons al lang kennen, weten dat we tien jaar terug ook zijn verloofd maar dat wij door alle tegenslagen nooit getrouwd zijn. Nu opnieuw en met een ontzettend sterk gevoel stappen we 2022 in met alleen maar mooie vooruitzichten.”

Meisjesdroom

Chantal is dan ook dolgelukkig: “In voor- en tegenspoed hebben wij bewezen dat we voor elkaar gemaakt zijn. Dat nu mijn meisjesdroom gaat uitkomen is een bekroning op alles wat we hebben samen! En dat is veel, heel veel om dankbaar voor te zijn.”

