Chantal Bles en Robert Doornbos zijn getrouwd

Robert had Chantal al tien jaar geleden en nog eens in 2021 een romantisch huwelijksaanzoek gedaan. Door de gezondheid van hun dochtertje Jada werden de trouwplannen steeds op de lange baan geschoven. Met Jada gaat het inmiddels veel beter.

Liefde bezegelen

“We zijn dankbaar dat we hier met de familie zijn”, zegt Robert tegen RTL Boulevard. “Dit is het eerste deel van de bruiloft. Er komt nog een deel in Italië.” Chantal is blij dat het eindelijk zover is. “Het is mooi dat we de liefde kunnen bezegelen. Ik denk dat de liefde nog sterker wordt, als je door diepe dalen moet gaan. Onze slogan is: samen sterk.”

Gewelddadige straatroof

Even leek er weer grote tegenslag voor het stel. Robert werd een paar weken geleden slachtoffer van een gewelddadige straatroof. Twee criminelen met knuppel maakten hem zijn telefoon en peperdure horloge afhandig.

“Je wenst het niemand toe, zeker niet op de manier waarop”, zegt Robert daarover. “Maar ik ben er goed mee weggekomen en heb er geen letsel aan overgehouden. Ik kijk voortaan wel even over mijn schouder. Mijn dag vandaag kan in ieder geval niet meer stuk.”

Bron: RTL Boulevard