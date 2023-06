Chantal Janzen blikt terug op horrorvakantie: “Ik ging bijna over mijn nek door de stank”

De eerste dag van de vakantie begint al ongelukkig als ze met haar gezin bij de accommodatie aankomt. Daar ontdekt ze een verblijf te hebben geboekt zónder airco, waardoor ze in een kamer van 50 graden moest slapen.

Zure kwark en dode rat

Gelukkig hoefde ze niet lang te zweten in die slaapkamer, er stond nog een andere locatie op de planning die vakantie. Als de schoonmaakster daar de bovenverdieping laat zien, schrikt de presentatrice zich een hoedje: “Ik ging bijna over mijn nek door de stank. Het leek een combinatie van zure kwark en dode rat. Dus toen ze een kamer uitliep, keek ik vlug onder een van de kinderbedden. Ik schrok me kapot. Ik dacht dat er een nest kittens onder lag, maar het bleken immense stofwolken te zijn. On­der het andere bed lagen lege ballonnen, ondefinieer­baar voedsel en een dozijn halfvergane insecten. Van de rand van de wastafel drupte een kleverige, bruine substantie zachtjes op de badkamervloer.”

Verwende prinses

De schoonmaakster belooft de volgende dag terug te komen met schoonmaakproducten. Om 9 uur ’s ochtends komt ze aangefietst met een fles allesreiniger onder haar snelbinders. Chantal neemt er geen genoegen mee en belt boos de verhuurder, die haar wegzet als verwende prinses. “Dus die avond checkten we, inmiddels met z’n zevenen, in in het enige hotel in de buurt. Een belachelijk chic en belachelijk duur hotel. Dat we aan het sparen waren voor de verbouwing en dat we dat geld nu moesten uitgeven aan een hotel, negeerde ik maar even.”

Stofzuiger mee op vakantie

Om dit nooit meer te laten gebeuren, denkt Chantal eraan om een paar goede voorzorgsmaatregelen te nemen. “Ik overweeg om dit jaar een stofzuiger mee te nemen op vakantie. En een swiffer. En allesreiniger. En honderd duizenddingen­doekjes. Dit gebeurt me nóóit meer.”

