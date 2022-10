Chantal Janzen deelt nare ervaring bij borstonderzoek

Met een lange post op Instagram laat Chantal weten hoe naar het kan zijn als je niet serieus wordt genomen. “Een paar jaar geleden dacht ik een knobbel in mijn borst te voelen. Daar liep ik best lang mee rond, want er zat inmiddels een enorme blauwe plek die ik zelf had veroorzaakt met mijn geduw en gepor, omdat ik er alsmaar aan moest zitten.”

Haar afspraak voor een mammografie viel aan het einde van de dag. “Het leek erop dat de dienstdoende radioloog geen tiet meer kon zien”, vertelt Chantal. “Toen hij het resultaat bekeek, zei hij luid zuchtend met rollende ogen: “Mevrouw, dit is gewóón klíerweefsel.’ Op zo’n toon van: daar heb je weer zo’n aanstelster. ‘Maar, de officiële uitslag krijgt u later hoor’.”

Verbouwereerd

Toen de arts het beeld meteen uitzette, voelde de presentatrice zich naar eigen zeggen verschrikkelijk dom. “Met een rooie kop van schaamte en ongemak antwoordde ik ook nog eens haastig ‘Oh, sorry, dat wist ik niet’.” Maar de radioloog had zijn tas al gepakt en was zonder te groeten de kamer uitgelopen.

“Ik bleef verbouwereerd achter en was daarna jarenlang huiverig voor onderzoeken om iets uit te sluiten, zoals borstonderzoeken. Maar hoe dom is dat? En dan vooral van die radioloog, die er door zijn gedrag voor kan zorgen dat een vrouw zich voorlopig niet durft te laten onderzoeken.”

‘Aarzel niet’

Chantals boodschap is dan ook: laat niets je tegenhouden om je lichaam te laten checken. “Voel je iets wat je niet vertrouwt, aarzel dan niet, schaam je niet, twijfel niet, doe het. Ga dat onderzoek doen.”

Linda Hakeboom

Bij de post op Instagram staat een foto van Chantal met Linda Hakeboom, die onlangs een nieuw knobbeltje in haar borst vond nadat ze was genezen van borstkanker. Gelukkig bleek het onschuldig te zijn. Chantal over Linda: “Een ongelofelijk grote shout-out naar de vrouw hier links op de foto, die ons allen in alle kwetsbaarheid haar verhaal vertelde, en nog steeds vertelt. Lieve Linda, en eenieder die dit doet, jullie hebben volgens mij maar half door hoeveel je lotgenoten hiermee helpt, en mensen hierdoor aanzet tot bewustwording.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 1 Oct 2022 om 10:58 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram/RTL Boulevard