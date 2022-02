Chantal Janzen werd vanochtend wakker tussen de ballonnen.

Drie keer gejankt

“Het was nog geen 08:00 uur en ik heb al drie keer gejankt. Zal de leeftijd wel zijn”, grapt ze in het onderschrift. “Gelukkig en dankbaar, omdat ik samen mag zijn met de allerliefste. Omdat ik de 5 allerliefsten ‘heb’, de liefste ouders, de leukste broer, vrienden en lieve mensen om me heen EN omdat ik er dus weer ’n jaar bij mag tellen”, gaat ze verder.

Heb lief

De jarige presentatrice vertelt dat het haar het afgelopen jaar nog duidelijker werd dat niets in het leven vanzelfsprekend is. “Ik probeer nóg meer te genieten als nooit tevoren. Wat natuurlijk echt niet altijd lukt, maar ik doe zeer mijn best. Heb elkaar lief, probeer zoveel mogelijk positief te blijven denken, geniet en lach zo veel en zo vaak als maar kan. Want liefhebben en lachen is het allerfijnste”, betoogt ze.

Donatie

Chantal neemt ook de tijd om aandacht te vragen voor Wereld Kinderkankerdag en roept op om een donatie te doen aan het Prinses Máxima Centrum. “Iedere donatie, hoe klein ook, is zo ontzettend welkom en helaas, nodig.”

Bron: Instagram